Parlatino analiza el uso de la Inteligencia Artificial

Parlamentarios y expertos en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos legislativos se reunieron en la Ciudad de Panamá para analizar las oportunidades y desafíos que representa esta tecnología en la modernización del trabajo parlamentario y la elaboración de leyes.

El encuentro, titulado “Conferencia sobre Inteligencia Artificial en los Parlamentos”, fue organizado por IDEA Internacional, el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), la Unión Europea (UE) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).

Aplicación de la Inteligencia Artificial en los Parlamentos

Participaron miembros de la Mesa Directiva del organismo regional, entre ellos: el diputado Juan Martín Rodríguez, secretario general; la diputada Melina Ajoy, secretaria general alterna; el diputado Miguel Charbonet, primer vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación; y el secretario ejecutivo Elías A. Castillo G.

Durante su intervención inaugural, la diputada Ajoy destacó que el PARLATINO mantiene un compromiso permanente con la actualización legislativa ante los avances tecnológicos. Subrayó que, en los últimos dos años, el organismo con el apoyo de aliados estratégicos ha desarrollado leyes modelo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, Inteligencia Artificial, Neuroderechos, Oficina del Futuro y Trabajo Legislativo con Bases Científicas.

Entre las exposiciones relevantes del evento, Virginia Carmona, subdirectora de Asignaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentó el “Proyecto Caminar”, una iniciativa pionera en la región que aplica la IA generativa al trabajo legislativo. “Buscamos soluciones que fortalezcan las tareas de los diputados y del personal parlamentario, y que además acerquen las aplicaciones tecnológicas a la ciudadanía”, señaló.