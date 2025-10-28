Carreras técnicas impulsan a jóvenes en San Miguelito

Las carreras técnicas se han consolidado como una alternativa educativa que permite a miles de jóvenes culminar sus estudios de bachillerato en áreas con alta demanda laboral, y, al mismo tiempo, continuar su formación universitaria para integrarse a la mano de obra calificada que requiere el país.

El Instituto Profesional y Técnico Ángel Rubio, ubicado en San Miguelito, es uno de los centros educativos que impulsa este modelo de enseñanza, ofreciendo tres bachilleratos en autotrónica, construcción y electricidad, los cuales facilitan la continuidad universitaria. Además, cuenta con cinco ciclos industriales (peritos) orientados directamente al mercado laboral en las especialidades de construcción, automecánica, electricidad, soldadura y ebanistería, detalló Félix Alvarado, director encargado del plantel.

Carreras técnicas impulsan el futuro de jóvenes en San Miguelito

image

Con una matrícula de 1,302 estudiantes, 123 docentes y 21 administrativos, el instituto desarrolla una iniciativa innovadora donde los educadores y alumnos de áreas técnicas realizan el mantenimiento de la infraestructura y los equipos del plantel, aplicando los conocimientos adquiridos en sus especialidades.

Johana Mojica, estudiante de duodécimo grado en soldadura, destacó: “Para mí, como mujer, ha sido un reto estudiar esta carrera, ya que tradicionalmente ha sido desempeñada por hombres. Las mujeres también tenemos la oportunidad de formarnos en carreras técnicas, y las exhorto a aprovecharla”. Johana Mojica, estudiante de duodécimo grado en soldadura, destacó: “Para mí, como mujer, ha sido un reto estudiar esta carrera, ya que tradicionalmente ha sido desempeñada por hombres. Las mujeres también tenemos la oportunidad de formarnos en carreras técnicas, y las exhorto a aprovecharla”.

El Instituto Ángel Rubio, inaugurado en 1973, mantiene cupos disponibles para el año escolar 2026 en las carreras de electricidad, soldadura y construcción.