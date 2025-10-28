Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 14:34

Carreras técnicas impulsan a jóvenes en San Miguelito

El Instituto Ángel Rubio de San Miguelito ofrece carreras técnicas en áreas de alta demanda laboral como soldadura, electricidad y construcción.

Carreras técnicas impulsan a jóvenes en San Miguelito

Carreras técnicas impulsan a jóvenes en San Miguelito

@meduca
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las carreras técnicas se han consolidado como una alternativa educativa que permite a miles de jóvenes culminar sus estudios de bachillerato en áreas con alta demanda laboral, y, al mismo tiempo, continuar su formación universitaria para integrarse a la mano de obra calificada que requiere el país.

El Instituto Profesional y Técnico Ángel Rubio, ubicado en San Miguelito, es uno de los centros educativos que impulsa este modelo de enseñanza, ofreciendo tres bachilleratos en autotrónica, construcción y electricidad, los cuales facilitan la continuidad universitaria. Además, cuenta con cinco ciclos industriales (peritos) orientados directamente al mercado laboral en las especialidades de construcción, automecánica, electricidad, soldadura y ebanistería, detalló Félix Alvarado, director encargado del plantel.

Carreras técnicas impulsan el futuro de jóvenes en San Miguelito

image

Con una matrícula de 1,302 estudiantes, 123 docentes y 21 administrativos, el instituto desarrolla una iniciativa innovadora donde los educadores y alumnos de áreas técnicas realizan el mantenimiento de la infraestructura y los equipos del plantel, aplicando los conocimientos adquiridos en sus especialidades.

Johana Mojica, estudiante de duodécimo grado en soldadura, destacó: “Para mí, como mujer, ha sido un reto estudiar esta carrera, ya que tradicionalmente ha sido desempeñada por hombres. Las mujeres también tenemos la oportunidad de formarnos en carreras técnicas, y las exhorto a aprovecharla”. Johana Mojica, estudiante de duodécimo grado en soldadura, destacó: “Para mí, como mujer, ha sido un reto estudiar esta carrera, ya que tradicionalmente ha sido desempeñada por hombres. Las mujeres también tenemos la oportunidad de formarnos en carreras técnicas, y las exhorto a aprovecharla”.

El Instituto Ángel Rubio, inaugurado en 1973, mantiene cupos disponibles para el año escolar 2026 en las carreras de electricidad, soldadura y construcción.

En esta nota:
Seguir leyendo

Comisión de Transporte de la Asamblea rechaza anteproyecto para liberar concesiones de transporte público

Metro de Panamá anuncia horarios especiales por Fiestas Patrias 2025

UNPROFA rechaza manejo de la Asamblea Nacional sobre proyectos de descuentos en medicamentos

Recomendadas

Más Noticias