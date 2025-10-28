Carreras técnicas impulsan a jóvenes en San Miguelito

Las carreras técnicas se han consolidado como una alternativa educativa que permite a miles de jóvenes culminar sus estudios de bachillerato en áreas con alta demanda laboral, y, al mismo tiempo, continuar su formación universitaria para integrarse a la mano de obra calificada que requiere el país.
El Instituto Profesional y Técnico Ángel Rubio, ubicado en San Miguelito, es uno de los centros educativos que impulsa este modelo de enseñanza, ofreciendo tres bachilleratos en autotrónica, construcción y electricidad, los cuales facilitan la continuidad universitaria. Además, cuenta con cinco ciclos industriales (peritos) orientados directamente al mercado laboral en las especialidades de construcción, automecánica, electricidad, soldadura y ebanistería, detalló Félix Alvarado, director encargado del plantel.
Carreras técnicas impulsan el futuro de jóvenes en San Miguelito
Con una matrícula de 1,302 estudiantes, 123 docentes y 21 administrativos, el instituto desarrolla una iniciativa innovadora donde los educadores y alumnos de áreas técnicas realizan el mantenimiento de la infraestructura y los equipos del plantel, aplicando los conocimientos adquiridos en sus especialidades.
El Instituto Ángel Rubio, inaugurado en 1973, mantiene cupos disponibles para el año escolar 2026 en las carreras de electricidad, soldadura y construcción.