Rutas y horarios de los desfiles patrios del 4 de noviembre en la ciudad de Panamá

Rutas y horarios de los desfiles patrios del 4 de noviembre

Los desfiles patrios del martes 4 de noviembre , día en que Panamá conmemora el Día de los Símbolos Patrios, se realizarán en la ciudad de Panamá, específicamente en la Vía España y el Casco Antiguo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, las actividades iniciarán a las 8:30 a.m. en el Casco Antiguo, partiendo desde la Presidencia de la República, y a las 8:30 a.m. en la Vía España, donde participarán delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos de seguridad.

Rutas de los desfiles para el 4 de noviembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1985469815180365828&partner=&hide_thread=false 4 de noviembre: Centros escolares y bandas independientes que desfilan en la Ruta 2https://t.co/rsugDUMnEr — Telemetro (@Telemetro) November 3, 2025

Ruta 1: Desde la Calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la Calle 26, Avenida Balboa .

Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Casa Matriz de la Caja de Ahorros, en Vía España.

Ambos recorridos contarán con la presencia de delegaciones escolares, instituciones cívicas, autoridades nacionales y cuerpos de seguridad, además de invitados internacionales.

Las autoridades recomiendan a la población asistir temprano, respetar las áreas delimitadas y mantener medidas de precaución vial, debido a los cierres temporales de calles en el centro de la ciudad.