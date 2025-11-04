Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2025 - 08:27

Rutas y horarios de los desfiles patrios del 4 de noviembre en la ciudad de Panamá

Conoce las rutas y horarios de los desfiles del 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, en honor al Día de los Símbolos Patrios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los desfiles patrios del martes 4 de noviembre, día en que Panamá conmemora el Día de los Símbolos Patrios, se realizarán en la ciudad de Panamá, específicamente en la Vía España y el Casco Antiguo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, las actividades iniciarán a las 8:30 a.m. en el Casco Antiguo, partiendo desde la Presidencia de la República, y a las 8:30 a.m. en la Vía España, donde participarán delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos de seguridad.

Rutas de los desfiles para el 4 de noviembre

  • Ruta 1: Desde la Calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la Calle 26, Avenida Balboa.

  • Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Casa Matriz de la Caja de Ahorros, en Vía España.

Ambos recorridos contarán con la presencia de delegaciones escolares, instituciones cívicas, autoridades nacionales y cuerpos de seguridad, además de invitados internacionales.

Las autoridades recomiendan a la población asistir temprano, respetar las áreas delimitadas y mantener medidas de precaución vial, debido a los cierres temporales de calles en el centro de la ciudad.

