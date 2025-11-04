Panamá Entretenimiento -  4 de noviembre de 2025 - 15:45

Sorteos de la Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

La Lotería Nacional reprogramó el sorteo de Lotto y Pega 3 del 4 de noviembre para el jueves 6, por motivo de las fiestas patrias.

Sorteo de la Lotto y Pega 3

X/@lnbpma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo de la Lotto y Pega 3, programado originalmente para el martes 4 de noviembre, se realizará el jueves 6 de noviembre, debido a la celebración de las fiestas patrias.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de la Lotto y Pega 3 se realizará el jueves en su horario regular de las 8:00 p.m.

image

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de La Lotto y Pega 3, puedes ver a través de RPC a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go

¿Cómo jugar y ganar en La Lotto y Pega3?

Para ganar en estos nuevos juegos de la Lotería Nacional de Panamá es super fácil, mira aquí cómo ganas en La Lotto y Pega 3.

