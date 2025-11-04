Sorteos de la Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo de la Lotto y Pega 3 , programado originalmente para el martes 4 de noviembre, se realizará el jueves 6 de noviembre, debido a la celebración de las fiestas patrias.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de la Lotto y Pega 3 se realizará el jueves en su horario regular de las 8:00 p.m.

image

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de La Lotto y Pega 3, puedes ver a través de RPC a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go

¿Cómo jugar y ganar en La Lotto y Pega3?

Para ganar en estos nuevos juegos de la Lotería Nacional de Panamá es super fácil, mira aquí cómo ganas en La Lotto y Pega 3.