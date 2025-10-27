Sorteo del Gordito del Zodíaco de octubre 2025 será este 31 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al mes de octubre de 2025 se realizará este viernes 31 de octubre, tal como estaba previsto.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Sorteo del Gordito del Zodiaco de octubre 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lnbpma/status/1982848074033807410&partner=&hide_thread=false ¿Quieres billete?

Busca tu número ganador para este Viernes 31 de octubre pic.twitter.com/nKSgHSOOeR — Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) October 27, 2025

El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos más esperados del mes, ofreciendo a los panameños la oportunidad de ganar premios significativos y, con un solo billete, cambiar su vida.

La LNB exhorta a los interesados a adquirir sus billetes con anticipación y revisar los canales oficiales para conocer los resultados del sorteo.