Panamá Entretenimiento -  27 de octubre de 2025 - 12:01

Sorteo del Gordito del Zodíaco de octubre 2025 será este 31 de octubre

La Lotería Nacional realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco de octubre 2025 este viernes 31, ofreciendo premios que pueden cambiar vidas.

Sorteo del Gordito del Zodiaco de octubre 2025 

Sorteo del Gordito del Zodiaco de octubre 2025 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al mes de octubre de 2025 se realizará este viernes 31 de octubre, tal como estaba previsto.

Sorteo del Gordito del Zodiaco de octubre 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lnbpma/status/1982848074033807410&partner=&hide_thread=false

El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos más esperados del mes, ofreciendo a los panameños la oportunidad de ganar premios significativos y, con un solo billete, cambiar su vida.

La LNB exhorta a los interesados a adquirir sus billetes con anticipación y revisar los canales oficiales para conocer los resultados del sorteo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 26 de octubre de 2025

Lotería Fiscal de Octubre: ¿Cuándo será el sorteo de octubre?

Lotería Fiscal: hasta este 23 de octubre puede ingresar sus sobre en las urnas de la DGI

Recomendadas

Más Noticias