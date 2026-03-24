Sorteo del Gordito del Zodiaco de marzo se realizará este viernes

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de marzo se jugará el viernes 27, informó la Lotería Nacional de Panamá, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes. No olvides adquirir tus productos. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.
Gordito del Zodiaco de enero: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?
- Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
- Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
- Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodiaco del 27 de marzo del 2026, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.