Lotería Nacional de Panamá Online y TV: ¿Cuándo juega el sorteo miercolito del 5 de noviembre?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo miercolito, originalmente programado para el miércoles 5 de noviembre, se realizará el jueves 6 de noviembre de 2025, debido a los ajustes en el calendario por motivo de las Fiestas Patrias.

¿A qué hora será el sorteo miercolito de la lotería nacional?

Lotería Nacional de Panamá Online y TV @LNB

El sorteo se llevará a cabo en su horario habitual, y podrá verse en vivo por televisión nacional y a través de las plataformas digitales oficiales de la Lotería Nacional.

La entidad detalló que este cambio forma parte del calendario oficial de sorteos de noviembre, elaborado en conmemoración de las fechas patrias del país.

La LNB recordó a los jugadores que los billetes y chances adquiridos para el sorteo del 5 de noviembre mantienen su validez para la nueva fecha.