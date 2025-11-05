Alcalde Mayer Mizrachi promueve a Panamá como opción de residencia para neoyorquinos.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, hizo una invitación a los neoyorquinos que estén pensando mudarse a Miami para que consideren a Panamá como una alternativa.
“¡Hola, neoyorquinos! Si están pensando en mudarse a Miami, consideren Panamá: somos un país dolarizado, favorable a los negocios, al capitalismo y a Estados Unidos; un lugar seguro y acogedor para personas de todas las culturas y religiones. Impuestos más bajos que en Florida. No hay impuestos sobre ingresos extranjeros, dividendos ni ganancias de capital”, indicó en su cuenta de X.
Le podría interesar: Zohran Mamdani, joven musulmán elegido como el nuevo alcalde de Nueva York
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986037008939057393&partner=&hide_thread=false