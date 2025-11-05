Colón celebra la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia de 1903

En la provincia de Colón se conmemoran 122 años de la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, hecho ocurrido en 1903, que marcó el inicio de una patria libre y soberana.

Para este miércoles 5 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, la primera dama, Maricel de Mulino, junto a autoridades del Órgano Ejecutivo y representantes de los gobiernos locales de la provincia, participaron en un acto cívico celebrado en el Centro de Arte y Cultura.

“Dios es todopoderoso, ha sido benigno con Colón y nos está regalando un día para que podamos nosotros celebrar con verdadero fervor patriótico, sobre todo las escuelas, lo que va a ser el 5 de noviembre, que fue lo que selló verdaderamente la separación de Colombia”, Julio Hernández, gobernador de Colón.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participa de los actos protocolares desarrollados en el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón, en conmemoración a la consolidación de la separación de Panamá de Colombia. pic.twitter.com/dDUjK0yNwR — Telemetro Reporta (@TReporta) November 5, 2025

Como abanderados del desfile en la ciudad de Colón fueron designados el empresario y emprendedor colonense Michael Chen y el periodista de Telemetro Reporta, Carlos Araúz.

El desfile iniciará en la Plaza Milenium y contará con la participación de centros educativos de la provincia, delegaciones invitadas y bandas independientes.