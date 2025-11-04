Presidente José Raúl Mulino rinde honor a los Símbolos de la Nación

El presidente de la República , José Raúl Mulino, encabezó este 4 de noviembre los actos oficiales por el Día de los Símbolos de la Nación, rindiendo tributo a los emblemas que representan la identidad y soberanía del pueblo panameño.

La ceremonia inició a las 7:00 a.m. con el izado del pabellón nacional en presencia de ministros, viceministros, autoridades de los tres órganos del Estado y directores de entidades públicas.

Durante el acto, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá realizó el Juramento a la Bandera, reafirmando los valores patrios que unen a todos los panameños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985681790267507164&partner=&hide_thread=false El presidente de la República, José Raúl Mulino, hace entrega del Pabellón Nacional a Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, abanderada oficial del 4 de noviembre. pic.twitter.com/1Zs8WoyhoH — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2025

Posteriormente, el mandatario entregó la enseña tricolor a la abanderada oficial, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, quien representó a la ciudadanía en esta fecha conmemorativa.

La jornada concluyó con la interpretación del Himno Nacional por la Banda Republicana, marcando el inicio de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá. En el marco de la celebración, el presidente Mulino felicitó a la Banda Republicana por sus 158 años de fundación, destacando su invaluable aporte a la historia musical del país.