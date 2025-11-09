Alcaldía de Panamá da inicio a la construcción del Centro Deportivo de Las Acacias.

La comunidad de Las Acacias, en el corregimiento de Don Bosco, contará próximamente con una moderna cancha deportiva, una obra largamente esperada que será posible gracias a la gestión conjunta de la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Don Bosco.

El alcalde Mayer Mizrachi, junto al representante Pier Janson, entregaron la orden de proceder para el inicio de los trabajos de construcción de esta nueva infraestructura deportiva.

Mizrachi, destacó que “este proyecto es el primero a nivel nacional que se concreta con la utilización de fondos de la descentralización, y gracias al impulso del representante de Don Bosco, Pier Janson, la obra está en desarrollo”.

El alcalde subrayó que esta iniciativa representa una muestra clara de cómo los fondos de la descentralización se transforman en obras tangibles en beneficio de las comunidades.

Por su parte, el representante Pier Janson señaló que este proyecto es de gran importancia para los residentes de Las Acacias, ya que mejorará significativamente la calidad de vida de los moradores del sector.

“Es una obra para el esparcimiento público, con una escuela al lado del complejo, que ahora contarán con una instalación de calidad para la práctica de la educación física”, apuntó.

El Centro Deportivo de Las Acacias contará con un área de construcción de aproximadamente 6,000 metros cuadrados, que incluirá una cancha de fútbol con grama sintética de 83 por 43 metros, cerca perimetral, iluminación, graderías con capacidad para 500 personas y estacionamientos para automóviles y motocicletas.

Además, la instalación dispondrá de un edificio administrativo con vestidores para damas y caballeros, áreas verdes, accesos para personas con discapacidad y un entorno seguro y amigable para toda la comunidad.