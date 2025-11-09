Panamá expresa preocupación por presencia en Venezuela de implicado en atentado terrorista de 1994

La Cancillería de Panamá expresó su profunda preocupación ante la información sobre la presencia y residencia en Venezuela de un individuo vinculado al atentado terrorista perpetrado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994, que cobró la vida de 20 personas.
El Gobierno de Panamá reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación con países aliados y organismos internacionales para prevenir, investigar y sancionar toda forma de terrorismo y el financiamiento de actividades ilícitas que amenacen la seguridad regional y la neutralidad del país.