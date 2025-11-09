Panamá expresa preocupación por presencia en Venezuela de implicado en atentado terrorista de 1994 contra la aereolínea Alas Chiricanas. Ministerio Público

Por Ana Canto La Cancillería de Panamá expresó su profunda preocupación ante la información sobre la presencia y residencia en Venezuela de un individuo vinculado al atentado terrorista perpetrado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994, que cobró la vida de 20 personas.

La entidad iniciará los trámites diplomáticos y judiciales correspondientes con el propósito de lograr que el detenido enfrente la justicia panameña, conforme a los principios del Derecho Internacional, la cooperación en materia de seguridad y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse