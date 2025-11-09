Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 09:58

Panamá expresa preocupación por presencia en Venezuela de implicado en atentado terrorista de 1994

El Gobierno de Panamá reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación con países aliados para prevenir, investigar y sancionar toda forma de terrorismo.

Panamá expresa preocupación por presencia en Venezuela de implicado en atentado terrorista de 1994 contra la aereolínea Alas Chiricanas. 

Panamá expresa preocupación por presencia en Venezuela de implicado en atentado terrorista de 1994 contra la aereolínea Alas Chiricanas. 

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

La Cancillería de Panamá expresó su profunda preocupación ante la información sobre la presencia y residencia en Venezuela de un individuo vinculado al atentado terrorista perpetrado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994, que cobró la vida de 20 personas.

La entidad iniciará los trámites diplomáticos y judiciales correspondientes con el propósito de lograr que el detenido enfrente la justicia panameña, conforme a los principios del Derecho Internacional, la cooperación en materia de seguridad y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo.

El Gobierno de Panamá reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación con países aliados y organismos internacionales para prevenir, investigar y sancionar toda forma de terrorismo y el financiamiento de actividades ilícitas que amenacen la seguridad regional y la neutralidad del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaPma/status/1987334675241574761&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Consejo Municipal respalda llamado de Mayer Mizrachi sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles

IDAAN suspende agua potable en Panamá por incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre

Posponen la Copa América de Béisbol 2025 que se celebraría en Panamá

Recomendadas

Más Noticias