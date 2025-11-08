Vuelo Alas Chiricanas: INTERPOL Panamá confirma aprehensión de sospechoso del atentado

La Oficina de INTERPOL Panamá confirmó la aprehensión del ciudadano venezolano Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de estar vinculado al atentado contra el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994 en el corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón.

De acuerdo con el informe oficial, Hage Jalil mantenía una notificación roja solicitada por la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana.

INTERPOL Panamá confirmó la captura en Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987243125337944518?t=7jz1qNFwg-WYkrAQtbFghA&s=19&partner=&hide_thread=false .@INTERPOL_HQ Panamá confirmó la aprehensión del ciudadano venezolano Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994, en Santa Isabel, provincia de Colón.



Ali Zaki Hage Jalil mantenía notificación roja a… pic.twitter.com/xwUIRcjx0w — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2025

La aprehensión se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2025 en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela, según confirmó la comunicación difundida por las autoridades.

La Policía Nacional de Panamá indicó que se mantienen las coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales con el fin de iniciar los trámites de extradición y que el detenido sea puesto a órdenes de las autoridades panameñas.

El atentado al vuelo 901 de Alas Chiricanas dejó un saldo de 21 personas fallecidas, entre pasajeros y tripulantes, y es considerado uno de los hechos más trágicos en la historia de la aviación panameña.