Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 17:29

Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra una pista por falla en aeronave de EE. UU.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que la administración de la terminal aérea destacó que la segunda pista se mantuvo operativa en todo momento.

Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra una pista por falla en aeronave de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra una pista por falla en aeronave de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó el cierre temporal de una de sus pistas debido a un desperfecto técnico presentado por una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, la administración de la terminal aérea destacó que la segunda pista se mantuvo operativa en todo momento, lo que permitió que el incidente tuviera un impacto mínimo en la continuidad de los vuelos y las operaciones habituales del aeropuerto.

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