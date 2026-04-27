Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra una pista por falla en aeronave de EE. UU.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó el cierre temporal de una de sus pistas debido a un desperfecto técnico presentado por una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que, a raíz de un problema técnico presentado por una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se requirió el cierre temporal de una de las pistas.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026
Un comunicado destaca que la segunda pista se mantuvo operativa y que el… pic.twitter.com/2Fq1SPmkM3