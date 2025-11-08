Consejo Municipal respalda llamado de Mayer Mizrachi sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles

El Consejo Municipal de Panamá expresó su respaldo al llamado del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, respecto al manejo y distribución del Impuesto de Bienes Inmuebles entre los gobiernos locales.

Durante la sesión ordinaria, los concejales coincidieron en que los fondos recaudados por este tributo deben llegar directamente a los municipios, con el fin de fortalecer la gestión local, mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de las comunidades.

Consejo Municipal respalda llamado de Mayer Mizrachi

El alcalde Mizrachi ha insistido en que los municipios requieren una mayor participación en la administración de los impuestos que los ciudadanos ya pagan, argumentando que los recursos actuales son insuficientes para cubrir las demandas de la ciudad capital y de otras jurisdicciones.

Este respaldo institucional refuerza el debate nacional sobre la autonomía financiera municipal y la revisión del modelo de distribución de impuestos que, según las autoridades locales, limita el desarrollo de los gobiernos distritales.