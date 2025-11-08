Consejo Municipal respalda llamado de Mayer Mizrachi sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles

El Consejo Municipal de Panamá expresó su respaldo al llamado del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, respecto al manejo y distribución del Impuesto de Bienes Inmuebles entre los gobiernos locales.
Consejo Municipal respalda llamado de Mayer Mizrachi
El alcalde Mizrachi ha insistido en que los municipios requieren una mayor participación en la administración de los impuestos que los ciudadanos ya pagan, argumentando que los recursos actuales son insuficientes para cubrir las demandas de la ciudad capital y de otras jurisdicciones.
Este respaldo institucional refuerza el debate nacional sobre la autonomía financiera municipal y la revisión del modelo de distribución de impuestos que, según las autoridades locales, limita el desarrollo de los gobiernos distritales.