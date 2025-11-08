Panamá Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 12:53

Familiares y amigos despiden a Esteban De León en emotivas honras fúnebres

Familiares y amigos despidieron a Esteban De León en una misa en 24 de Diciembre. Un presunto implicado en su homicidio fue aprehendido en Arraiján.

Este sábado 8 de noviembre, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós al joven Esteban De León, durante una misa fúnebre celebrada en la Parroquia Espíritu Santo, en el corregimiento de 24 de Diciembre, ciudad de Panamá.

El ambiente fue de profunda tristeza y solidaridad. Entre oraciones, décimas y mariachis, los presentes rindieron homenaje a la memoria de Esteban, recordado por su carisma y cercanía con la comunidad.

La Policía Nacional informó que un presunto implicado en el homicidio del joven fue aprehendido en Arraiján y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde se mantienen las diligencias correspondientes.

Esteban De León, de 25 años, desapareció el 31 de octubre. Su vehículo fue hallado el 2 de noviembre, incendiado en el área de Malengue, mientras que su cuerpo fue encontrado el 5 de noviembre, detrás de una iglesia en la 24 de Diciembre.

La comunidad continúa pidiendo justicia y respuestas ante este caso que ha generado gran consternación a nivel nacional.

