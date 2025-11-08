Madre de Esteban De León: "Mi hijo no tenía herida de bala ni de arma blanca"

Familiares, amigos y vecinos del joven Esteban De León se reunieron en una vigilia en su honor, realizada en el sector de 24 de Diciembre, donde expresaron su tristeza y exigieron respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El sepelio de Esteban se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre en la iglesia de la 24 de Diciembre, a partir de las 9:00 a.m. Durante el acto, Yessenia Osorio, madre del joven, expresó su dolor y relató parte de la información médica recibida:

“Mi hijo no tenía bala, no tenía arma blanca, no estaba golpeado. Tiene que ser que el miedo o su presión, porque era hipertenso, le provocó un paro, pero hay un examen todavía que hace falta, eso me comunicó la doctora”, señaló. “Mi hijo no tenía bala, no tenía arma blanca, no estaba golpeado. Tiene que ser que el miedo o su presión, porque era hipertenso, le provocó un paro, pero hay un examen todavía que hace falta, eso me comunicó la doctora”, señaló.

Familiares y amigos realizan vigilia en memoria de Esteban De León

Familiares y amigos del joven Esteban De León se reúnen en una vigilia para honrar su memoria. Su sepelio será este sábado 8 de noviembre en la iglesia de la 24 de Diciembre a partir de las 9:00 a.m.

Osorio también hizo un llamado a las autoridades, especialmente al presidente de la República y a la Policía Nacional:

“Yo hice un clamor al Presidente y al comisionado de la Policía. Señor Presidente, cambie el sistema, no esperen 24 horas. No importa si la persona anda ‘chibiriteando’, pero ya parece que las cosas no son así. Ayer apareció uno igualito que lo mataron cerca de la barraca donde vivimos”, manifestó con preocupación. “Yo hice un clamor al Presidente y al comisionado de la Policía. Señor Presidente, cambie el sistema, no esperen 24 horas. No importa si la persona anda ‘chibiriteando’, pero ya parece que las cosas no son así. Ayer apareció uno igualito que lo mataron cerca de la barraca donde vivimos”, manifestó con preocupación.

El caso de Esteban De León ha generado consternación y debate público sobre los protocolos de atención y búsqueda de personas reportadas como desaparecidas en Panamá.