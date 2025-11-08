Posponen la Copa América de Béisbol 2025 que se celebraría en Panamá

La Copa América de Béisbol 2025, que estaba programada para celebrarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre, fue pospuesta, según informó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

De acuerdo con la entidad, la decisión fue tomada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y “obedece a desacuerdos contractuales entre la WBSC y la empresa internacional promotora del evento”.

Pandeportes precisó que la responsabilidad de Panamá como país anfitrión consistía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos, incluyendo seguridad, tránsito, paramédicos y demás apoyos estatales. “Todo estaba coordinado para la realización del evento”, destacó la institución.

Por su parte, la WBSC emitió un comunicado en el que señaló que el “incumplimiento del promotor privado impediría la instalación del evento”, y anunció que el 12 de noviembre se realizará una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la decisión.

Los partidos estaban previstos para disputarse en los estadios Mariano Rivera de La Chorrera y Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.