Uso de la bandera nacional mientras llueve es aclarado por la Comisión de Símbolos Patrios

Ante la polémica surgida en redes sociales por el uso de la bandera nacional durante los desfiles patrios bajo la lluvia, la Comisión Nacional de Símbolos de la Nación aclaró lo que establece el Decreto Ejecutivo N.°337 del 22 de diciembre de 2017, que regula el procedimiento, diseño y uso de los Símbolos de la Nación.
Aclaran uso de la bandera nacional durante la lluvia
La aclaración surge luego de que circularan imágenes y comentarios de ciudadanos cuestionando si era apropiado portar o mantener izada la bandera bajo la lluvia durante los desfiles del mes de la patria.
La Comisión reiteró la importancia de respetar las normas sobre el uso correcto de los símbolos nacionales, como muestra de orgullo y civismo, especialmente en las celebraciones de noviembre, cuando Panamá conmemora su independencia y soberanía.