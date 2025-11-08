Panamá Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 09:44

Uso de la bandera nacional mientras llueve es aclarado por la Comisión de Símbolos Patrios

La Comisión de Símbolos de la Nación explicó cuándo aplica el Decreto 337, relacionado al uso de la bandera en exteriores deben retirarse cuando llueve.

MEDUCA
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Ante la polémica surgida en redes sociales por el uso de la bandera nacional durante los desfiles patrios bajo la lluvia, la Comisión Nacional de Símbolos de la Nación aclaró lo que establece el Decreto Ejecutivo N.°337 del 22 de diciembre de 2017, que regula el procedimiento, diseño y uso de los Símbolos de la Nación.

“Estamos hablando de lluvias. Si hay lluvia, la ley dice que la bandera tiene que retirarse y se puede volver a colocar cuando la lluvia pase, si queda un tiempo antes de que sean las seis de la tarde. Obviamente se está refiriendo a banderas de exteriores de edificios, no a banderas que llevan las personas en la mano”, explicó Vladimir Berríos, miembro de la Comisión de Símbolos de la Nación.

Aclaran uso de la bandera nacional durante la lluvia

La aclaración surge luego de que circularan imágenes y comentarios de ciudadanos cuestionando si era apropiado portar o mantener izada la bandera bajo la lluvia durante los desfiles del mes de la patria.

La Comisión reiteró la importancia de respetar las normas sobre el uso correcto de los símbolos nacionales, como muestra de orgullo y civismo, especialmente en las celebraciones de noviembre, cuando Panamá conmemora su independencia y soberanía.

