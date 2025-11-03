Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 10:45

Así se coloca correctamente la Bandera de Panamá durante las fiestas patrias

Conoce cómo colocar correctamente la Bandera de Panamá en casa, balcones y desfiles durante las fiestas patrias de noviembre.

Bandera de Panamá durante las fiestas patrias

Bandera de Panamá durante las fiestas patrias

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

En noviembre, los panameños celebran con orgullo el mes de la patria, y una de las formas más comunes de rendir homenaje al país es colocar la Bandera Nacional en hogares, balcones, vehículos y lugares públicos.

Sin embargo, es importante conocer la manera correcta de exhibirla, siguiendo el protocolo oficial para honrar adecuadamente el símbolo más importante de la nación. De acuerdo con las normas de uso del Pabellón Nacional, estas son las formas correctas de colocarla:

Bandera horizontal

El cuadro blanco con la estrella azul debe quedar en su posición original, es decir, en la parte superior izquierda vista por el observador.

Bandera vertical:

El cuadro blanco con la estrella azul debe quedar a la izquierda del observador, y el cuadro azul a la derecha.

Bandera tricolor sin estrellas:

  • En posición vertical, el color rojo debe quedar a la izquierda y el azul a la derecha.
  • En posición horizontal, el color azul va arriba y el rojo abajo.
  • En ambos casos, el blanco permanece al centro.
Recuerde cómo se debe colocar la bandera nacional y la cinta tricolor durante las fiestas patria

Uso de la cinta tricolor en desfiles:

Los estudiantes del cuadro de honor deben colocar la cinta sobre el hombro derecho, cayendo hacia el lado izquierdo. La secuencia de colores correcta es: azul arriba, blanco al centro y rojo abajo.

Rendir tributo a la patria también significa mostrar respeto por los símbolos nacionales, por lo que cada bandera bien colocada representa el orgullo y la identidad de todos los panameños.

