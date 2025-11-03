Estafados: padres de familia pagan $125 por uniformes que nunca recibieron

Padres de familia del Colegio José Antonio Remón Cantera, en la ciudad de Panamá, denunciaron haber sido estafados por una modista a la que contrataron para confeccionar los uniformes de gala que usarían los estudiantes en los desfiles de fiestas patrias.

Contenido relacionado: Marco Rubio felicita a Panamá por sus 122 años de separación con Colombia

Según los denunciantes, la modista cobró 125 dólares por cada uniforme, pero no entregó la mayoría de los pedidos y los pocos que sí fueron entregados presentaban fallas en la confección.

Padres de familia aseguran que modista nunca devolvió el dinero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985324888706478085&partner=&hide_thread=false Los padres de familia del Colegio José Antonio Remón Cantera denuncian estafa por parte de una modista que no entregó los uniformes de gala de los estudiantes para desfilar en estas fiestas patrias.



Detallan que le pagaron 125 dólares por uniforme y los pocos que entregó estaban… pic.twitter.com/4E8K7ZhpV5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 3, 2025

Los afectados expresaron su molestia, señalando que el dinero fue pagado con anticipación y que, pese a múltiples intentos de comunicación, la responsable no ha respondido ni devuelto el dinero.

Los padres evalúan presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes, para evitar que otros ciudadanos sean víctimas de situaciones similares.

El incidente ocurre a pocos días de los desfiles patrios, lo que ha generado preocupación entre las familias que esperaban ver a sus hijos participar con orgullo en las celebraciones del mes de noviembre.