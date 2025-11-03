Marco Rubio felicita a Panamá por sus 122 años de separación con Colombia

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio , envió un mensaje de felicitación al pueblo panameño con motivo del 122 aniversario de la independencia de Panamá, celebrado este 3 de noviembre de 2025.

En su comunicado oficial, Rubio destacó la estrecha relación entre ambos países, subrayando los esfuerzos conjuntos bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino.

"Bajo el liderazgo de los presidentes Trump y Mulino, nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero. Panamá es un socio comprometido de los Estados Unidos y un líder regional en el mantenimiento de la seguridad, en el combate al narcotráfico y en la gestión de la migración ilegal", expresó Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a Panamá

El funcionario también resaltó la importancia estratégica del Canal de Panamá y el papel del país en el comercio internacional y la estabilidad regional.

"Juntos, nuestras naciones comparten el peso de salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá, una puerta de entrada estratégica para el comercio que influye en la vida de millones de personas cada día", añadió.

Rubio reafirmó la voluntad del gobierno estadounidense de continuar fortaleciendo los lazos históricos y la cooperación bilateral, al tiempo que ambos países trabajan para “resistir aquellas influencias malignas que amenazan los valores compartidos y el compromiso con la libertad”. Estados Unidos concluyó su mensaje expresando su unión al pueblo panameño en la celebración de esta fecha significativa para la nación.