Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 06:00

Rutas y horarios de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá del lunes 3 de noviembre

Los desfiles patrios de este lunes 3 de noviembre se realizarán en la ciudad de Panamá, específicamente en la Vía España y el Casco Antiguo.

Rutas y horarios de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá del lunes 3 de noviembre.

Rutas y horarios de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá del lunes 3 de noviembre.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Los desfiles patrios de este lunes 3 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Separación de Panamá de Colombia, se realizarán en la ciudad de Panamá, específicamente en la Vía España y el Casco Antiguo.

El desfile del 3 de noviembre comenzará a las 9:00 a.m., mientras que el del 4 de noviembre iniciará a las 8:00 a.m.

Le podría interesar: Fiestas Patrias 2025: conoce el pago correspondiente por laborar en días feriados

Desfiles Patrios del 3 de de noviembre en la ciudad de Panamá

  • Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, avenida Balboa.
  • Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.

Lunes 3 de noviembre

  • Ruta 1: Más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y tres estamentos de seguridad.
  • Ruta 2: Más de 45 delegaciones participarán en el recorrido.
En esta nota:
Seguir leyendo

MiBus anuncia desvíos en el Casco Antiguo por desfiles patrios los días 3 y 4 de noviembre

Desvíos de MiBus por Desfiles Patrios 2025 en Panamá Norte

Desfiles Patrios 2025: Policía Nacional anuncia los cierres y desvíos en Casco Viejo y Vía España

Recomendadas

Más Noticias