Rutas y horarios de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá del lunes 3 de noviembre.

Los desfiles patrios de este lunes 3 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Separación de Panamá de Colombia, se realizarán en la ciudad de Panamá, específicamente en la Vía España y el Casco Antiguo.
Desfiles Patrios del 3 de de noviembre en la ciudad de Panamá
- Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, avenida Balboa.
- Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.
Lunes 3 de noviembre
- Ruta 1: Más de 40 delegaciones, entre centros educativos, bandas independientes y tres estamentos de seguridad.
- Ruta 2: Más de 45 delegaciones participarán en el recorrido.