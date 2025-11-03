Pago a jubilados y pensionados por la CSS será este jueves 6 de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago de la primera quincena de noviembre de 2025 para jubilados y pensionados se realizará el jueves 6, según el calendario oficial de desembolsos correspondiente al último trimestre del año.

MEF pide préstamo para pago a jubilados y pensionados

MEF firmará préstamo con BID por $350 millones para pensiones @Presidencia

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la Resolución N.° 38-25, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir el Contrato de Préstamo N.° 6055/OC-PN con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$350 millones.

El financiamiento tiene como objetivo apoyar el Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2025 y futuras vigencias, en el marco del Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).