Panamá Nacionales -

Talento y dedicación: estudiantes rindieron honor a la patria en la Vía España

La preparación para rendir honor a la patria durante el mes de noviembre es el resultado de un trabajo en equipo entre estudiantes, docentes y padres de familia. En la ruta 2 de los desfiles patrios en Vía España, decenas de estudiantes de al menos 37 colegios oficiales y particulares lucieron sus mejores galas este 3 de noviembre, para conmemorar los 122 años de separación de Panamá de Colombia.