Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 11:21

Autoridades investigan hallazgo de cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Pedregal

La Fiscalía de Homicidios inició una investigación por el hallazgo de un cuerpo calcinado en Pedregal.

Autoridades investigan hallazgo de cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Pedregal.

Autoridades investigan hallazgo de cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Pedregal.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional recibió una alerta ciudadana sobre un vehículo incendiado en el sector conocido como Loma del Sapo, corregimiento de Pedregal. Dentro del auto encontraron un cuerpo calcinado.

"Según las investigaciones, la persona que conducía el vehículo tenía antecedentes por posesión de armas de fuego, aprehensiones en puntos de control y vínculos con una organización criminal", indicó la entidad.

La Fiscalía de Homicidios inició una investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987528111253053494&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Encuentran el cuerpo de joven Esteban De León en la 24 de Diciembre

Encuentran cuerpo sin vida de Esteban De León en la 24 de Diciembre

CSS informa alta médica de niña operada en la primera cirugía cardíaca pediátrica con bomba extracorpórea

Recomendadas

Más Noticias