Autoridades investigan hallazgo de cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Pedregal.

La Policía Nacional recibió una alerta ciudadana sobre un vehículo incendiado en el sector conocido como Loma del Sapo, corregimiento de Pedregal. Dentro del auto encontraron un cuerpo calcinado.
La Fiscalía de Homicidios inició una investigación.
