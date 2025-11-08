¡Agua llegará poco a poco! Director del IDAAN informa sobre recuperación en Panamá y San Miguelito

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) , Rutilio Villarreal, informó que el suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito se está recuperando progresivamente, tras la incidencia eléctrica registrada este sábado que afectó la planta potabilizadora de Chilibre.

Villarreal explicó que ocho de las diez bombas de la planta ya se encuentran operativas, lo que ha permitido que el sistema empiece a estabilizarse.

El director del @IDAANinforma, Rutilio Villarreal, ofrece un informe sobre las operaciones de la potabilizadora de Chilibre, tras el incidente que se registró este sábado en la red de transmisión eléctrica. Villarreal dijo que 8 de las 10 bombas de la planta ya están… pic.twitter.com/wnoTI488aF — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2025

"Esperamos que el servicio se normalice completamente el día de mañana", señaló el director del IDAAN.

El director añadió que los equipos técnicos continúan realizando verificaciones en la red de distribución para garantizar la presión y calidad del agua en los distintos sectores afectados.

Mientras tanto, residentes de Panamá Este han expresado preocupación no solo por la falta de agua, sino también por el incremento de hechos delictivos en comunidades como 24 de Diciembre, Felipillo, Pacora y Tocumen, donde la inseguridad ha generado temor entre los habitantes.