¡Horror! Hombre apuñala a su pareja y luego se quita la vida en Aguadulce

Hombre apuñala a su pareja y luego se quita la vida en Aguadulce

La violencia doméstica volvió a estremecer al distrito de Aguadulce , en la provincia de Coclé, donde un hombre atacó con arma blanca a su pareja y posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rafael Estévez, donde recibe atención médica, mientras que el agresor fue encontrado sin vida en una habitación de la residencia que compartían.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional se mantienen en el lugar recabando indicios para determinar las causas del hecho.

Este nuevo caso de violencia de género genera consternación en la comunidad, que pide fortalecer las acciones preventivas y de atención a víctimas.