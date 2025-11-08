Coclé Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 18:34

¡Horror! Hombre apuñala a su pareja y luego se quita la vida en Aguadulce

La mujer fue trasladada al Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, Coclé, mientras que el hombre fue encontrado muerto confirmó la Policía Nacional.

Hombre apuñala a su pareja y luego se quita la vida en Aguadulce

Hombre apuñala a su pareja y luego se quita la vida en Aguadulce

Dreamstime
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La violencia doméstica volvió a estremecer al distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé, donde un hombre atacó con arma blanca a su pareja y posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rafael Estévez, donde recibe atención médica, mientras que el agresor fue encontrado sin vida en una habitación de la residencia que compartían.

Hombre ataca a su pareja y luego se quita la vida en Aguadulce

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987300879578358195&partner=&hide_thread=false

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional se mantienen en el lugar recabando indicios para determinar las causas del hecho.

Este nuevo caso de violencia de género genera consternación en la comunidad, que pide fortalecer las acciones preventivas y de atención a víctimas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Caso Esteban De León: capturan en Felipillo a segundo vinculado en el homicidio

Pagos a servidores públicos iniciarán el miércoles 12 de noviembre

En la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz estuvo presente el Canciller de Panamá

Recomendadas

Más Noticias