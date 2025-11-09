Chiriquí Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 18:29

Liberan a más de 300 neonatos de tortuga marina en el Refugio Playa La Barqueta Agrícola

Durante la jornada, se liberaron a más de 300 neonatos de tortuga marina en el Refugio Playa, en Alanje, provincia de Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

En el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, ubicado en Guarumal, distrito de Alanje, se llevó a cabo la liberación de 377 neonatos de tortuga marina (Lepidochelys olivacea), como parte de las actividades de conservación y protección de especies marinas que impulsa el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en esta zona costera del Pacífico chiricano.

Durante la jornada, el personal del refugio realizó un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros desde el puesto de control hasta Boca de Hacha, con el objetivo de verificar el estado del área y registrar la presencia de fauna silvestre.

En el recorrido fue posible observar aves migratorias, lo que resalta la importancia ecológica del refugio como hábitat y ruta natural de especies migratorias.

MiAmbiente informó que no se registraron incidencias durante las actividades realizadas en el marco del operativo de fiestas patrias en esta área protegida.

