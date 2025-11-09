Arzobispo José Domingo Ulloa llama a no permanecer indiferentes ante la violencia en Panamá

Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Arquidiócesis de Panamá

Por Ana Canto El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, se pronunció este domingo ante la ola de violencia que se vive en el país, haciendo un llamado a no permanecer indiferentes ante esta realidad.

“No podemos acostumbrarnos a convivir con el miedo ni aceptar que la muerte y el odio marquen nuestro destino. Es tiempo de reaccionar, Panamá necesita despertar (...) Basta ya de muerte, pero sobre todo, basta ya de indiferencia de cada uno de nosotros que solo reaccionamos cuando nos tocan a uno de los nuestros”, enfatizó monseñor.

