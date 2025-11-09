Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 15:59

Arzobispo José Domingo Ulloa llama a no permanecer indiferentes ante la violencia en Panamá

Monseñor José Domingo Ulloa: "Basta ya de muerte, pero sobre todo, basta ya de indiferencia de cada uno de nosotros".

Arzobispo de Panamá

Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Arquidiócesis de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, se pronunció este domingo ante la ola de violencia que se vive en el país, haciendo un llamado a no permanecer indiferentes ante esta realidad.

“No podemos acostumbrarnos a convivir con el miedo ni aceptar que la muerte y el odio marquen nuestro destino. Es tiempo de reaccionar, Panamá necesita despertar (...) Basta ya de muerte, pero sobre todo, basta ya de indiferencia de cada uno de nosotros que solo reaccionamos cuando nos tocan a uno de los nuestros”, enfatizó monseñor.

Remarcó que frente a esta situación todos deben actuar, “autoridades, familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos, todos tenemos parte de responsabilidad”. “La violencia no se vence con discursos ni con culpas, sino con decisiones valientes, con justicia, con amor concreto y con el compromiso de sanar el tejido social herido. Las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia, la sociedad con solidaridad y respeto, la iglesia con profecía y esperanza y las familias con amor, diálogo y ejemplo. Solo podremos así reconstruir el alma de nuestro país”, expresó.

