Arzobispo José Domingo Ulloa llama a no permanecer indiferentes ante la violencia en Panamá

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, se pronunció este domingo ante la ola de violencia que se vive en el país, haciendo un llamado a no permanecer indiferentes ante esta realidad.
Remarcó que frente a esta situación todos deben actuar, “autoridades, familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos, todos tenemos parte de responsabilidad”. “La violencia no se vence con discursos ni con culpas, sino con decisiones valientes, con justicia, con amor concreto y con el compromiso de sanar el tejido social herido. Las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia, la sociedad con solidaridad y respeto, la iglesia con profecía y esperanza y las familias con amor, diálogo y ejemplo. Solo podremos así reconstruir el alma de nuestro país”, expresó.