El Ministerio de Salud ( MINSA ) confirmó este lunes la segunda defunción por dengue registrada en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, en lo que va del año.

Contenido relacionado: MINSA instala puesto médico para el desfile del 10 de noviembre en Los Santos

De acuerdo con el informe de la Región de Salud de San Miguelito, la víctima es un adulto residente del corregimiento de Belisario Porras, quien presentó un cuadro febril que posteriormente se complicó. Las autoridades indicaron que el paciente no acudió a tiempo a recibir atención médica, lo que agravó su condición.

MINSA confirma segunda muerte por dengue en San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/violaguevara/status/1987923200634654867&partner=&hide_thread=false En San Miguelito confirman la segunda muerte por dengue, detalles por @TReporta — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) November 10, 2025

El MINSA reiteró su llamado a la población a eliminar los criaderos de mosquitos, mantener tapados los recipientes con agua y limpiar los alrededores de las viviendas. Además, recordó que los síntomas del dengue incluyen fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, y sarpullido.

En lo que va de 2025, el distrito de San Miguelito se mantiene entre las zonas con mayor número de casos sospechosos de dengue en el país. Las autoridades de salud informaron que se intensifican las jornadas de fumigación y sensibilización comunitaria para prevenir nuevos contagios.