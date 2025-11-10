Segundo pago a jubilados y pensionados por la CSS será en esta fecha

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas oficiales del segundo pago correspondiente a jubilados y pensionados , correspondiente al mes de noviembre de 2025.

De acuerdo con el calendario publicado por la institución, el pago electrónico (ACH) se realizará el jueves 20 de noviembre, mientras que la entrega de cheques físicos se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran por cheque

La CSS indicó que los beneficiarios que cobran mediante cheque deberán acudir al edificio Bolívar, ubicado en la Vía Transístmica, para retirar sus respectivos pagos.

La entidad recordó además que este calendario forma parte de la planificación de pagos de fin de año, que incluirá el bono especial navideño, tradicionalmente distribuido en diciembre.

Los jubilados y pensionados pueden consultar más información a través de los canales oficiales de la CSS o comunicarse con el centro de atención al asegurado para resolver dudas sobre su método de cobro o actualización de datos.