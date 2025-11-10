Guatemala vs Panamá: Horario, dónde y cómo ver el partido este jueves 13 de noviembre

La Selección Mayor de Panamá continúa su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este jueves 13 de noviembre enfrentará a Guatemala, en un duelo clave por la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf.

El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), en Ciudad de Guatemala, a partir de las 9:00 p.m. (hora de Panamá), y podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.

Preparación para el partido Guatemala vs Panamá

El equipo dirigido por Thomas Christiansen arrancó su preparación este domingo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), ubicado en Llano Bonito, donde completó su primer entrenamiento bajo la lluvia.

Siete jugadores dijeron presente en esta primera jornada:

Orlando Mosquera (guardameta)

(guardameta) Fidel Escobar y Éric Davis (defensas)

y (defensas) Jovani Welch, Alberto Quintero, Omar Browne y José Luis “Pumita” Rodríguez (mediocampistas)

El resto de los convocados se unirá progresivamente entre lunes y martes para completar el grupo que viajará a Guatemala.

Próximos compromisos

Tras el encuentro ante Guatemala, la selección panameña cerrará su participación en esta fase el martes 18 de noviembre, cuando reciba a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El combinado nacional busca sellar su clasificación directa a la próxima cita mundialista, manteniendo el impulso de sus últimos resultados en la eliminatoria.