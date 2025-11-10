Messi regresa al Camp Nou: "Volví a un lugar que extraño con el alma"

El astro argentino Lionel Messi , actual jugador del Inter de Miami y leyenda del FC Barcelona, sorprendió al mundo del fútbol al visitar el Spotify Camp Nou este domingo por la noche, en un recorrido que realizó sin coordinación previa con el club azulgrana, según confirmaron fuentes cercanas al futbolista a la agencia EFE.

De acuerdo con la información, se trató de una iniciativa personal del rosarino, quien antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección argentina, quiso regresar al estadio donde jugó durante casi dos décadas y forjó su legado como uno de los mejores jugadores de la historia.

Messi regresa al Camp Nou y emociona al Barça: “Volví a un lugar que extraño con el alma”

La leyenda del @FCBarcelona_es y actual jugador del @InterMiamiCF, Lionel Messi, desveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.



"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui… pic.twitter.com/Qg0bwwG5dn — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2025

Aunque existía incertidumbre sobre cómo Messi logró acceder al recinto, fuentes del club confirmaron que el jugador solicitó permiso directamente en el estadio, y que su petición fue aprobada “sin inconvenientes”.

Horas después, Messi compartió en Instagram un mensaje acompañado de cinco fotografías y un video en el que se le ve posando dentro y fuera del Camp Nou.

La visita del astro argentino se produce apenas tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Camp Nou, en medio de los trabajos de remodelación del estadio.

FUENTE: EFE