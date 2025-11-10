Los Santos Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 08:16

MINSA instala puesto médico para el desfile del 10 de noviembre en Los Santos

El MINSA en Los Santos instaló un puesto médico con ambulancias y personal de salud para atender a los asistentes del desfile del 10 de noviembre en La Villa.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Los Santos instaló un puesto médico equipado, con personal de salud y ambulancias, para garantizar la atención inmediata durante el desfile del 10 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

El puesto contará con médicos, enfermeras, paramédicos y técnicos de emergencias médicas, quienes estarán disponibles para atender cualquier eventualidad que se presente entre los asistentes y participantes del desfile.

El MINSA reiteró su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de la población durante las celebraciones patrias, e hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse hidratados y a seguir las recomendaciones del personal sanitario.

