MINSA instala puesto médico para el desfile del 10 de noviembre en Los Santos

El Ministerio de Salud ( MINSA ) en la provincia de Los Santos instaló un puesto médico equipado, con personal de salud y ambulancias, para garantizar la atención inmediata durante el desfile del 10 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Contenido relacionado: Panamá celebra 204 años del Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos

MINSA instala puesto médico para el desfile

El puesto contará con médicos, enfermeras, paramédicos y técnicos de emergencias médicas, quienes estarán disponibles para atender cualquier eventualidad que se presente entre los asistentes y participantes del desfile.

El MINSA reiteró su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de la población durante las celebraciones patrias, e hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse hidratados y a seguir las recomendaciones del personal sanitario.