Embajada de EE.UU. en Panamá conmemora el Día de los Veteranos en el Cementerio de Corozal

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizó un acto conmemorativo en el Cementerio de Corozal, en el marco del Día de los Veteranos, fecha en la que se honra a los hombres y mujeres que han servido en defensa de las libertades e ideales que definen a la nación norteamericana.

Durante la ceremonia, representantes diplomáticos destacaron el valor y sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que reposan en suelo panameño y en otros lugares del mundo.

“Este año conmemoramos con orgullo los 250 años del Army, Navy y Marine, y rendimos homenaje a sus legados, construidos sobre el valor, el sacrificio y la dedicación”, señaló la Embajada en un comunicado oficial.

El evento contó con la presencia de autoridades diplomáticas, miembros de la comunidad estadounidense residente en Panamá y representantes del Gobierno panameño.

El Día de los Veteranos se celebra cada 11 de noviembre en Estados Unidos como una muestra de gratitud hacia quienes han servido en sus fuerzas armadas a lo largo de la historia.