MIRE abre inscripciones para cursos virtuales gratuitos y establece fecha límite

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), en conjunto con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, anunció la apertura de inscripciones para los cursos virtuales gratuitos disponibles a través de la Plataforma Mesoamericana de Cooperación Sur-Sur (COOPERASUR), con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los ciudadanos panameños.

Los interesados pueden ingresar al sitio web oficial https://cooperasur.org/, donde encontrarán una amplia oferta de formación en línea asincrónica, impartida por expertos internacionales en distintas áreas temáticas.

Según el MIRE, esta iniciativa busca promover el intercambio de conocimiento y la cooperación entre los países de la región mesoamericana, ofreciendo acceso libre y flexible al aprendizaje digital.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de noviembre de 2025 y no tienen ningún costo. Los cursos incluyen certificación digital, y pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

"Es una oportunidad para fortalecer las capacidades de los panameños y fomentar la cooperación regional a través del conocimiento", destacó la Cancillería panameña en un comunicado.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a la plataforma COOPERASUR y completar el formulario de inscripción disponible en cada curso.