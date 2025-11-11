Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 11:27

MIRE abre inscripciones para cursos virtuales gratuitos y establece fecha límite

El MIRE invita a los panameños a inscribirse en los cursos gratuitos del Proyecto Mesoamérica disponibles en la plataforma COOPERASUR hasta el 30 de noviembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), en conjunto con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, anunció la apertura de inscripciones para los cursos virtuales gratuitos disponibles a través de la Plataforma Mesoamericana de Cooperación Sur-Sur (COOPERASUR), con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los ciudadanos panameños.

Los interesados pueden ingresar al sitio web oficial https://cooperasur.org/, donde encontrarán una amplia oferta de formación en línea asincrónica, impartida por expertos internacionales en distintas áreas temáticas.

Según el MIRE, esta iniciativa busca promover el intercambio de conocimiento y la cooperación entre los países de la región mesoamericana, ofreciendo acceso libre y flexible al aprendizaje digital.

MIRE invita a los panameños a inscribirse en los cursos gratuitos

MIRE - Cursos gratuitos - Proyecto Mesoamérica

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de noviembre de 2025 y no tienen ningún costo. Los cursos incluyen certificación digital, y pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

"Es una oportunidad para fortalecer las capacidades de los panameños y fomentar la cooperación regional a través del conocimiento", destacó la Cancillería panameña en un comunicado.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a la plataforma COOPERASUR y completar el formulario de inscripción disponible en cada curso.

