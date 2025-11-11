Presidenta del Banco Europeo de Inversiones evalúa abrir oficina permanente en Panamá

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones , Nadia Calviño, informó que se analiza la posibilidad de abrir una oficina permanente en Panamá, con el propósito de consolidar al país como uno de los centros de desarrollo de negocios del banco europeo en la región centroamericana.

"Confío que esta visita no sea solo el inicio de una nueva fase de mejora de la excelente cooperación de las dos orillas del Atlántico para que podamos seguir apoyando el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo del país", destacó la presidenta Calviño.

Sus declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa realizada este martes 11 de noviembre, en la que Panamá recibió un préstamo destinado a empresas privadas que brindan el servicio de energía eléctrica en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para miles de usuarios.

Calviño indicó que este acuerdo entre ambas partes se concretó luego de que Panamá fuera retirada de la lista de países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.