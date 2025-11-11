Vuelo de Copa Airlines declara emergencia por falla en motor

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que en horas de la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, la aeronave de Copa Airlines , vuelo CM196, que cubría la ruta Ciudad de Panamá–Nassau (Bahamas), declaró una emergencia aérea tras reportar fallas en el motor número 2.

Ante la situación, la tripulación procedió a realizar un aterrizaje preventivo en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés, Colombia, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

El aterrizaje se efectuó de manera segura a las 9:45 a.m., con 107 personas a bordo, sin que se registraran heridos ni afectaciones personales, según precisó la AAC.

La entidad indicó que, en el marco de sus funciones de supervisión y seguridad operacional, se encuentra recabando la información técnica necesaria para determinar las causas del incidente y aplicar las medidas correspondientes.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad aérea y la protección de los pasajeros, garantizando que todos los procedimientos establecidos se ejecutaron conforme a los más altos estándares de la aviación civil internacional”, destacó la Autoridad Aeronáutica Civil. “Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad aérea y la protección de los pasajeros, garantizando que todos los procedimientos establecidos se ejecutaron conforme a los más altos estándares de la aviación civil internacional”, destacó la Autoridad Aeronáutica Civil.