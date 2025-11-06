El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que inició las inducciones correspondientes a los cursos del mes de noviembre, como parte del cuarto y último período de formación de 2025.
Panamá Nacionales - 6 de noviembre de 2025 - 11:09
INADEH publica la oferta de cursos para su cuarto y último período de clases de 2025
El INADEH inició las inducciones correspondientes a los cursos del mes de noviembre de 2025 en sus centros de formación.
- Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
- Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
- Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
- Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.
Cursos del INADEH para noviembre en Panamá
- Primeros auxilios - Changuinola
- Estimado de materiales de obras - Chiriquí Grande
- Interpretación de planos de construcción - Chitré
- Procesador de palabras intermedio - El Bongo
- Platillos navideños - El Bongo
- Habilidades para la vida en lo personal y laboral - Guararé
- Tecnología de vinos - La Chorrera
- Seguridad industrial y riesgos profesionales - nivel medio - La Chorrera
- Seguridad industrial y riesgos profesionales - nivel avanzado - Los Pueblos
- Manualidades de navidad - Penonomé y Santiago
- Corte de cabello - Santiago
- Costos y presupuestos eléctricos - Santiago
- Calidad del Servicio al Cliente - Valle de Antón
Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de Preinscripción