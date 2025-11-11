Alcaldía de Panamá lanza convocatoria para 400 permisos en el Festival Navideño 2025

La Alcaldía de Panamá anunció la convocatoria para otorgar 400 permisos digitales a microempresarios interesados en participar en el Festival Internacional Navideño 2025 “City of Star”, que se desarrollará en distintos puntos de la capital durante las festividades de fin de año.

Contenido relacionado: Alcaldía de Panamá da inicio a la construcción del Centro Deportivo de Las Acacias

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los interesados deberán presentarse hoy, martes 11 de noviembre, desde las 3:00 p.m. en el Parque Urracá, ubicado en la avenida Balboa, para conocer los detalles del proceso.

Este año, la comuna capitalina entregará 250 permisos para ventas en los parques que formarán parte del iluminado navideño y 150 permisos adicionales para la ruta del desfile, programado para el domingo 14 de diciembre.

Alcaldía de Panamá lanza convocatoria para 400 permisos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988323388780339346&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Panamá lanzó la convocatoria para otorgar 400 permisos digitales a microempresarios, para la venta de alimentos y mercancía seca durante el Festival Internacional Navideño 2025 "City of Star".



Los interesados deberán presentarse hoy martes 11 de noviembre desde… pic.twitter.com/ne4yCvsUez — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2025

Los permisos tendrán una vigencia de cinco semanas, desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. Dentro de los espacios asignados, se distribuirán 150 permisos para ventas de alimentos con instalaciones inflamables, 50 para ventas no inflamables y 50 para mercancía seca.

Cada microempresario podrá optar por un solo permiso, y deberá ser panameño por nacimiento o naturalizado. Además, deberán presentar los siguientes documentos:

Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi con los datos completos del solicitante.

Fotocopia de la cédula de identidad personal.

Copias de los carnés de manipulación de alimentos y bebidas emitidos por el Ministerio de Salud.

Paz y salvo municipal.

Recibos de pago correspondientes al municipio.

La recepción de documentos se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en la planta baja del edificio Hatillo.