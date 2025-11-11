Centro Regional Universitario de Azuero gradúa a nuevos profesionales en la promoción

El Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA) celebró la graduación de la promoción 2024-2025, en la que 277 nuevos profesionales recibieron sus títulos universitarios en distintas carreras.

Contenido relacionado: MINSA realizará feria de salud gratuita este sábado en el parque Miguel De Cervantes en David

El primer puesto de honor fue otorgado a Ailain Denisse Sánchez Aparicio, Licenciada en Educación Preescolar; el segundo puesto correspondió a Andrea Pérez Guevara, Licenciada en Humanidades con Especialización en Inglés; y el tercer puesto fue para Agustina Ojo, Licenciada en Contabilidad.

Durante su intervención, Sánchez destacó que este logro “marca el cierre de una etapa inolvidable y el inicio de nuevos caminos”, al tiempo que reconoció que su generación “enfrentó retos sin precedentes y nunca dejó de creer en el poder de la educación como motor de cambio”.

Centro Regional Universitario gradúa a 277 nuevos profesionales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988339405107720317&partner=&hide_thread=false Un total de 277 nuevos profesionales obtuvieron su título durante el acto de graduación de la promoción 2024-2025, en el Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA) de la @UNIVERSIDAD_PMA.



El primer puesto de honor fue para Ailain Denisse Sánchez Aparicio, Licenciada en… pic.twitter.com/4N7RteY41R — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2025

Por su parte, el director del CRUA, Leonardo Collado, felicitó a los egresados señalando que representan “la mejor expresión del esfuerzo, la disciplina y la fe en el conocimiento. Nunca olviden que detrás de cada diploma hay sacrificio, amor y sueños. La educación superior no es un privilegio, es un compromiso con el país”.

Asimismo, el vicerrector académico de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, subrayó la misión democratizadora de la institución a través de sus centros regionales, que brindan oportunidades de superación a jóvenes de escasos recursos económicos.

El acto reafirmó el compromiso del CRUA con la formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social y económico del país.