Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 15:14

MITRADEL impulsa ferias y proyectos viales durante reclutamientos focalizados en Bocas del Toro

MITRADEL informó que esta semana se llevarán a cabo ferias interinstitucionales los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre en Bocas del Toro.

MITRADEL impulsa proyectos viales durante reclutamientos focalizados en Bocas del Toro.

MITRADEL impulsa proyectos viales durante reclutamientos focalizados en Bocas del Toro.

Mitradel
Ana Canto
Por Ana Canto

Esta semana se desarrollan jornadas de reclutamiento focalizado en la provincia de Bocas del Toro, donde se prevé la contratación de 3,000 personas, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITARDEL), Jackeline Muñoz, quien se trasladó a la provincia junto a su equipo.

"Hoy hemos recibido arriba de 450 personas, vamos a estar hasta las 5:00 p.m. en cada una de las fincas, y serán 3,000 contrataciones en esta etapa, y al finalizar el año 2,000 más", explicó.

Le podría interesar: Chiquita Panamá anuncia ferias de reclutamiento esta semana

La ministra adelantó que esta semana también se llevarán a cabo ferias interinstitucionales los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, además de contemplarse proyectos de reparación de vías en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988331492855128195&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiestas Patrias: fecha del último día libre en noviembre en Panamá

Chiquita Panamá anuncia ferias de reclutamiento a partir de la próxima semana

SINAPROC rescata a hombre desaparecido en Penonomé

Recomendadas

Más Noticias