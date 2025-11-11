MITRADEL impulsa ferias y proyectos viales durante reclutamientos focalizados en Bocas del Toro

MITRADEL impulsa proyectos viales durante reclutamientos focalizados en Bocas del Toro. Mitradel

Por Ana Canto Esta semana se desarrollan jornadas de reclutamiento focalizado en la provincia de Bocas del Toro, donde se prevé la contratación de 3,000 personas, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITARDEL), Jackeline Muñoz, quien se trasladó a la provincia junto a su equipo.

"Hoy hemos recibido arriba de 450 personas, vamos a estar hasta las 5:00 p.m. en cada una de las fincas, y serán 3,000 contrataciones en esta etapa, y al finalizar el año 2,000 más", explicó.

