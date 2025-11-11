MITRADEL impulsa ferias y proyectos viales durante reclutamientos focalizados en Bocas del Toro

Esta semana se desarrollan jornadas de reclutamiento focalizado en la provincia de Bocas del Toro, donde se prevé la contratación de 3,000 personas, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITARDEL), Jackeline Muñoz, quien se trasladó a la provincia junto a su equipo.
Le podría interesar: Chiquita Panamá anuncia ferias de reclutamiento esta semana
La ministra adelantó que esta semana también se llevarán a cabo ferias interinstitucionales los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, además de contemplarse proyectos de reparación de vías en la región.