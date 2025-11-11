Chiriquí Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 10:23

Decomisan armas y presunta droga durante allanamiento en David

Autoridades decomisan armas, municiones y presunta droga durante un allanamiento en el sector Terrenal de David, provincia de Chiriquí.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), realizó un allanamiento en el sector Terrenal del distrito de David, provincia de Chiriquí, donde se logró el decomiso de armas, municiones y presunta droga.

Durante la operación, las autoridades incautaron municiones de varios calibres, un revólver con número de serie no visible y dos armas tipo pellet. Además, fueron encontradas tres bolsas con presunta sustancia ilícita, las cuales fueron enviadas a los laboratorios correspondientes para su análisis.

La DNIP informó que las diligencias forman parte de las acciones de inteligencia y control contra el delito que se ejecutan en diferentes puntos del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y reducir el tráfico de armas y drogas.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, para determinar el origen del armamento y las posibles vinculaciones de los implicados.

