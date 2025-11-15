Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 16:46

El jueves 20 y viernes 21 de noviembre los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes

El monto a pagar del Bono permanente a jubilados y pensionados en el mes de diciembre equivale a B/.40.00.

Pagos a jubilados y pensionados de Panamá.

Pagos a jubilados y pensionados de Panamá.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) culminará el jueves 20 y viernes 21 de noviembre con los pagos a jubilados y pensionados correspondientes a este mes, según indica su calendario oficial.

Últimos pagos para jubilados y pensionados

Noviembre

  • ACH: jueves 20 de noviembre
  • Cheque: viernes 21 de noviembre

Diciembre

  • ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
  • Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño

El monto a pagar del Bono permanente equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Atención! Calendario de pagos de la CSS para jubilados y pensionados: noviembre y diciembre 2025

Pagos a jubilados y pensionados en noviembre: Así puedes cobrar por ACH

Segundo pago a jubilados y pensionados por la CSS será en esta fecha

Recomendadas

Más Noticias