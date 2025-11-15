El jueves 20 y viernes 21 de noviembre los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes

La Caja de Seguro Social (CSS) culminará el jueves 20 y viernes 21 de noviembre con los pagos a jubilados y pensionados correspondientes a este mes, según indica su calendario oficial.
Últimos pagos para jubilados y pensionados
Noviembre
- ACH: jueves 20 de noviembre
- Cheque: viernes 21 de noviembre
Diciembre
- ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
- Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño
El monto a pagar del Bono permanente equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.