El jueves 20 y viernes 21 de noviembre los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes

La Caja de Seguro Social (CSS) culminará el jueves 20 y viernes 21 de noviembre con los pagos a jubilados y pensionados correspondientes a este mes, según indica su calendario oficial.

Últimos pagos para jubilados y pensionados

Noviembre

ACH: jueves 20 de noviembre

Cheque: viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH: viernes 5 y 19 de diciembre

Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño

El monto a pagar del Bono permanente equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.