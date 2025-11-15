Legalizan aprehensión de 59 implicados en caso de tráfico internacional de drogas en el Aeropuerto de Tocumen

El viernes 14 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de solicitudes múltiples por el presunto delito de tráfico internacional de drogas contra más de 50 personas aprehendidas durante las operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En esta ocasión se legalizó la aprehensión de 59 implicados, mientras que la de una persona fue declarada ilegal, debido a que se efectuó de manera excepcional y el Ministerio Público no logró justificarla ante la juez de garantías.

Este sábado 15 de noviembre se retomará la segunda fase de audiencias, correspondiente a la imputación de cargos. La tercera y última fase estará relacionada con la aplicación de medidas cautelares.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, detalló que las diligencias realizadas forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.