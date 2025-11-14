Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2025 - 13:53

Director del IMELCF, José Vicente Pachar, presenta su renuncia al cargo

El director del IMELCF, José Vicente Pachar, presentó su renuncia. La junta directiva se mantiene reunida para definir quién asumirá el cargo de forma interina.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), José Vicente Pachar, presentó su renuncia al cargo, según confirmaron fuentes oficiales la tarde de este viernes.

Tras conocerse la decisión, la junta directiva del IMELCF se mantiene reunida para evaluar quién asumirá la dirección de manera interina mientras se completa el proceso formal para designar a un nuevo titular.

Hasta el momento, no se han revelado las razones que motivaron la renuncia de Pachar, quien estuvo al frente de la institución responsable de realizar peritajes forenses, autopsias médico-legales y análisis científicos en apoyo a las investigaciones judiciales del país.

Se espera que en las próximas horas la junta directiva emita un comunicado oficial con los pasos a seguir y el nombre del funcionario que asumirá el liderazgo temporal del instituto.

