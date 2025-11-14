Minsa realiza operativos de inspección en plantas de agua embotellada y fábricas de hielo

El Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud ( Minsa ) en Los Santos llevó a cabo una jornada de operativos de inspección en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo de la provincia, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar productos seguros para el consumo humano.

En total, se supervisaron cuatro plantas dedicadas a la fabricación y venta de hielo, tres al expendio y dos al embotellamiento de agua. Durante las inspecciones, se evaluaron aspectos como la fuente de agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de la licencia sanitaria, los carnés de salud del personal manipulador, así como las condiciones de limpieza, mantenimiento y almacenamiento.

Minsa realiza operativos de inspección en plantas de agua

Estas verificaciones forman parte de las acciones periódicas que mantiene la institución para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua o hielo contaminado.

Josselys Navarro, jefa regional del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, destacó que las plantas visitadas emplean el sistema de ósmosis inversa, un proceso de filtración avanzada que elimina bacterias, virus y otras impurezas, garantizando agua de alta pureza para la producción de hielo. Este método permite obtener un producto libre de olores y sabores indeseables, cumpliendo con los estándares exigidos por las autoridades.