MINSA refuerza acciones para contener brote de tos ferina

Ante el brote de tos ferina detectado en la Región de Salud de la Comarca Ngäbe Buglé, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que activó cuatro equipos de respuesta rápida para contener la propagación de la enfermedad y proteger a la población. Hasta la fecha, se han confirmado 16 casos de tos ferina, según el reporte oficial.

Las brigadas realizan barridos sanitarios en los corregimientos de Soloy y Emplanada de Chorcha, donde se brinda atención a pacientes, se identifican casos sospechosos, se toman muestras para análisis de laboratorio, se aplican vacunas y se suministran tratamientos quimioprofilácticos a las personas expuestas.

MINSA refuerza acciones ante brote de tos ferina

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, detalló que hasta el momento se han atendido 729 personas y aplicado 3,001 dosis de vacuna. También explicó que se notificó a las autoridades de Costa Rica, considerando la movilidad de las familias Ngäbe Buglé durante la temporada de zafra.

El MINSA hizo un llamado a los moradores del distrito de Besikó para que acudan a los centros de salud a vacunarse, e informó que un equipo de la Dirección General de Salud Pública viajará este jueves a la comarca para reforzar el trabajo en conjunto con las autoridades locales, el MEDUCA y la Gobernación.

Por su parte, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, indicó que el porcentaje de vacunación en la comarca alcanza el 85%, y anunció que se transmitirán cuñas radiales en idioma Ngäbe Buglé para promover la vacunación y garantizar que el mensaje llegue a toda la población.