Aprehenden a persona por blanqueo de capitales y falsificación en Pueblo Nuevo

Una persona requerida por las autoridades por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos fue aprehendida por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, durante un operativo desarrollado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, ciudad de Panamá.

De acuerdo con el informe policial, el caso guarda relación con hechos ocurridos en perjuicio de un banco de la localidad, donde se habrían detectado movimientos financieros y documentos presuntamente falsificados.

Policía Nacional detuvo a una persona requerida por blanqueo de capitales

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras la investigación sigue en curso para determinar posibles vínculos con otros implicados.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de trabajar junto al Ministerio Público en la lucha contra los delitos financieros y de corrupción que afectan la estabilidad económica y la confianza en el sistema bancario panameño.